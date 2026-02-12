Ausblick: Indo Count Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indo Count Industries gibt am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,10 INR je Aktie gegenüber 3,81 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 10,52 Milliarden INR gegenüber 11,52 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,66 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,34 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 12,42 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,97 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 38,17 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at