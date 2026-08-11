Ausblick: Indo Count Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indo Count Industries präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Indo Count Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 12,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 10,74 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,96 INR im Vergleich zu 6,40 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 50,52 Milliarden INR, gegenüber 41,41 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at