Indo Count Industries Aktie
WKN DE: A2AS93 / ISIN: INE483B01026
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29.05.2026 07:01:06
Ausblick: Indo Count Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Indo Count Industries lädt am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 INR gegenüber 0,560 INR im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,13 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,23 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,40 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 12,42 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 42,26 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 38,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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