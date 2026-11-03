Ausblick: Indo Count Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indo Count Industries wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,60 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Indo Count Industries noch 1,97 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,07 Prozent auf 13,18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,49 INR, gegenüber 6,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 52,25 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,72 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net