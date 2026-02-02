Ausblick: Indoco Remedies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Indoco Remedies präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -2,550 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,21 Prozent erhöht. Damals waren -3,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Indoco Remedies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,53 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,180 INR, gegenüber -8,460 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 18,51 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 16,43 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at