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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Indoco Remedies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Indoco Remedies wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,250 INR. Dies würde einen Gewinn von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Indoco Remedies -1,000 INR je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,85 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Indoco Remedies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,98 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,65 INR aus, während im Vorjahreszeitraum -10,700 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,45 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,95 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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