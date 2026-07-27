Ausblick: Indoco Remedies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Indoco Remedies lädt am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -3,600 INR gegenüber -3,940 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 11,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,87 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,83 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -10,700 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,98 Milliarden INR, gegenüber 18,45 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at