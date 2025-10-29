Ausblick: Indra Sistemas gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Indra Sistemas veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,462 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,400 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,22 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,10 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,58 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 5,38 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 4,84 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

