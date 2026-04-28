Ausblick: Indra Sistemas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Indra Sistemas wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,529 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 26,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,47 Milliarden EUR gegenüber 1,16 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,63 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,48 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,83 Milliarden EUR, gegenüber 5,46 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at