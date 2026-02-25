Ausblick: Indra Sistemas präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indra Sistemas gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen, dass Indra Sistemas für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,697 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Indra Sistemas 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,72 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Indra Sistemas 1,44 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,58 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,35 Milliarden EUR, gegenüber 4,84 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at