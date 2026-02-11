Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate Aktie
WKN: 593143 / ISIN: NO0006000603
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 4,37 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate einen Gewinn von 4,73 NOK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 55,62 Prozent auf 55,7 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 125,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 22,14 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 21,81 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 219,1 Millionen NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 477,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

