Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial and Commercial Bank of China wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,260 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 195,09 Milliarden CNY – ein Minus von 50,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrial and Commercial Bank of China 395,72 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,980 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 808,39 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.609,47 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at