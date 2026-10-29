Industrial and Commercial Bank of China Aktie
WKN: A0LB2Q / ISIN: CNE000001P37
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China legt Quartalsergebnis vor
Industrial and Commercial Bank of China stellt am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,290 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Industrial and Commercial Bank of China 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 220,38 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 41,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Industrial and Commercial Bank of China 377,03 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,00 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 883,84 Milliarden CNY, gegenüber 1.511,42 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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