Industrial and Commercial Bank of China Aktie
WKN: A0LB2Q / ISIN: CNE000001P37
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Industrial and Commercial Bank of China öffnet am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,270 CNY aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,270 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 191,10 Milliarden CNY gegenüber 390,96 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 51,12 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,01 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,980 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 816,44 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.609,47 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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