Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Industrial and Commercial Bank of China gibt am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,729 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Industrial and Commercial Bank of China 0,650 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 30,88 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 42,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,79 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 123,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 210,26 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at