Industrial and Commercial Bank of China Aktie
WKN DE: A0RNFQ / ISIN: US4558071076
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Industrial and Commercial Bank of China gibt am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,729 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Industrial and Commercial Bank of China 0,650 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 30,88 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 42,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,54 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,79 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 123,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 210,26 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Industrial and Commercial Bank of China Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs-H-
Analysen zu Industrial and Commercial Bank of China Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs-H-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.