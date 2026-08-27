Industrial and Commercial Bank of China Aktie

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WKN: A0LB2Q / ISIN: CNE000001P37

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Industrial and Commercial Bank of China lädt am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,245 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 CNY je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 44,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 393,40 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Industrial and Commercial Bank of China für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 218,76 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 CNY, gegenüber 1,00 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 870,53 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1.537,95 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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