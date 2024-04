Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industrial and Commercial Bank of China stellt am 29.04.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,748 USD je Aktie gegenüber 0,722 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 27,50 Milliarden USD gegenüber 31,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,79 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,77 USD, gegenüber 2,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 111,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 221,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at