Industrial and Commercial Bank of China Aktie

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WKN DE: A0RNFQ / ISIN: US4558071076

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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Industrial and Commercial Bank of China wird sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,784 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,760 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Industrial and Commercial Bank of China nach der Prognose von 1 Analyst 27,81 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 47,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 53,41 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,87 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,74 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 116,15 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 220,89 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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