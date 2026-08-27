Industrial Bank Aktie
WKN DE: A0M4UY / ISIN: CNE000001QZ7
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Industrial Bank stellt am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,905 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,760 CNY je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 54,81 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 41,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,28 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,66 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,46 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 216,16 Milliarden CNY, gegenüber 371,81 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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