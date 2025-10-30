Ausblick: Industrial Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Industrial Bank präsentiert in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,887 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Bank 0,960 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 51,74 Prozent auf 50,36 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 104,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,59 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,51 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 210,67 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 413,76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at