Industrial Bank Aktie
WKN DE: A0M4UY / ISIN: CNE000001QZ7
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial Bank präsentiert Quartalsergebnisse
Industrial Bank stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,832 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,940 CNY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 50,92 Milliarden CNY gegenüber 93,77 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 45,70 Prozent.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,47 CNY im Vergleich zu 3,46 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 212,95 Milliarden CNY, gegenüber 371,81 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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