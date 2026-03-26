Industrial Bank Aktie
WKN DE: A0M4UY / ISIN: CNE000001QZ7
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Industrial Bank wird am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,651 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,72 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,610 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 50,56 Milliarden CNY – ein Minus von 45,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrial Bank 92,64 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,57 CNY, gegenüber 3,51 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 211,52 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 413,76 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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