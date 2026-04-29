Ausblick: Industrial Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industrial Bank wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,09 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Industrial Bank ein EPS von 1,15 CNY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 54,51 Milliarden CNY – ein Minus von 45,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrial Bank 100,88 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,66 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,46 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 216,38 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 371,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at