Industrial & Commercial Bank of China Aktie

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WKN DE: A0M4YB / ISIN: CNE1000003G1

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Industrial Commercial Bank of China gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Industrial Commercial Bank of China wird am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Industrial Commercial Bank of China für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,245 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 218,76 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 417,21 Milliarden HKD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 CNY je Aktie, gegenüber 1,09 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 870,53 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1.639,17 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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