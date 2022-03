Ausblick: Industrial Commercial Bank of China stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Industrial Commercial Bank of China wird sich am 30.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,190 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 13,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 212,45 Milliarden CNY gegenüber 199,83 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,927 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,860 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 882,43 Milliarden CNY, gegenüber 800,08 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at