Ausblick: Industrial Commercial Bank of China zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Industrial Commercial Bank of China wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,270 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Industrial Commercial Bank of China ein EPS von 0,290 HKD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 191,10 Milliarden CNY für Industrial Commercial Bank of China, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 415,25 Milliarden HKD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,07 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 816,44 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1.723,58 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at