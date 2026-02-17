Industrial Logistics Properties Trust Aktie

WKN DE: A2JBRN / ISIN: US4562371066

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Industrial Logistics Properties Trust präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Industrial Logistics Properties Trust noch ein Verlust pro Aktie von -0,370 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 111,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Industrial Logistics Properties Trust einen Umsatz von 110,5 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,900 USD, gegenüber -1,460 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 446,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 442,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

