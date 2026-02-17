Industrial Logistics Properties Trust Aktie
WKN DE: A2JBRN / ISIN: US4562371066
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Industrial Logistics Properties Trust präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Industrial Logistics Properties Trust noch ein Verlust pro Aktie von -0,370 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 111,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Industrial Logistics Properties Trust einen Umsatz von 110,5 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,900 USD, gegenüber -1,460 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 446,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 442,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Industrial Logistics Properties Trust
Aktien in diesem Artikel
|Industrial Logistics Properties Trust
|4,56
|0,44%
