Industrial Logistics Properties Trust Aktie
WKN DE: A2JBRN / ISIN: US4562371066
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Industrial Logistics Properties Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,200 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Industrial Logistics Properties Trust noch -0,330 USD je Aktie verloren.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 114,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 111,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,840 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 462,2 Millionen USD, gegenüber 448,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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