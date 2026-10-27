Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Industrial Logistics Properties Trust wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,140 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 117,5 Millionen USD – ein Plus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrial Logistics Properties Trust 110,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,635 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 466,5 Millionen USD, gegenüber 448,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at