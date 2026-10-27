Industrial Logistics Properties Trust Aktie
WKN DE: A2JBRN / ISIN: US4562371066
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Industrial Logistics Properties Trust wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,140 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 117,5 Millionen USD – ein Plus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrial Logistics Properties Trust 110,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,635 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 466,5 Millionen USD, gegenüber 448,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Industrial Logistics Properties Trust
|
07:01
|Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Industrial Logistics Properties Trust
Aktien in diesem Artikel
|Industrial Logistics Properties Trust
|6,30
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.