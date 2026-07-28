Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Industrial Logistics Properties Trust lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,190 USD. Dies würde einen Gewinn von 40,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Industrial Logistics Properties Trust -0,320 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 116,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Industrial Logistics Properties Trust einen Umsatz von 112,1 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,650 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,000 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 467,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 448,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at