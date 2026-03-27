Ausblick: Industrial Securities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial Securities wird am 28.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,078 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Securities 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Industrial Securities nach der Prognose von 1 Analyst 3,13 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 54,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,85 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,348 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,240 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 13,75 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 16,31 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at