Industrial Securities Aktie

Industrial Securities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JCPE / ISIN: CNE100000V95

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Industrial Securities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial Securities lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,110 CNY gegenüber 0,060 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 24,01 Prozent auf 3,34 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Securities noch 4,39 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,419 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,320 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,12 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,15 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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