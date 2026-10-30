Industrial Securities Aktie
WKN DE: A1JCPE / ISIN: CNE100000V95
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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Industrial Securities wird am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,102 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Industrial Securities mit einem Umsatz von insgesamt 3,36 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,63 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,427 CNY, gegenüber 0,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 14,03 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,15 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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