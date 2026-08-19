Industrial Securities Aktie

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WKN DE: A1JCPE / ISIN: CNE100000V95

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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: Industrial Securities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Industrial Securities wird am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,107 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Industrial Securities 0,090 CNY je Aktie vermeldete.

Industrial Securities soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,50 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,439 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,320 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,04 Milliarden CNY, gegenüber 18,15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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