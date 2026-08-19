Industrial Securities Aktie
WKN DE: A1JCPE / ISIN: CNE100000V95
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Industrial Securities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Industrial Securities wird am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,107 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Industrial Securities 0,090 CNY je Aktie vermeldete.
Industrial Securities soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,50 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,439 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,320 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,04 Milliarden CNY, gegenüber 18,15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Industrial Securities Co Ltd (A)
|
19.08.26
|Ausblick: Industrial Securities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Industrial Securities gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Industrial Securities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Industrial Securities gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.03.26
|Ausblick: Industrial Securities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: Industrial Securities veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Industrial Securities Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Industrial Securities Co Ltd (A)
|5,77
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.