Ausblick: Industrias Bachoco SAB de C B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Industrias Bachoco SAB de C B öffnet am 03.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,594 USD. Das entspräche einer Verringerung von 16,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,715 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,19 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Industrias Bachoco SAB de C B noch 895,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,92 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,59 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 3,95 Milliarden USD, gegenüber 3,36 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at