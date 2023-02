Ausblick: Industrias Bachoco SAB de C B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Industrias Bachoco SAB de C B veröffentlicht am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Industrias Bachoco SAB de C B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,366 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,630 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Industrias Bachoco SAB de C B 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,28 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Industrias Bachoco SAB de C B 1,04 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,87 USD je Aktie, gegenüber 4,95 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,18 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at