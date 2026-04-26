Industrias Penoles Aktie

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WKN: 897910 / ISIN: MXP554091415

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Industrias Penoles legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Industrias Penoles wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Industrias Penoles noch ein Gewinn pro Aktie von 9,59 MXN in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 3,12 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 36,51 Milliarden MXN erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,56 USD je Aktie, gegenüber 66,24 MXN je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 10,42 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 165,21 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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