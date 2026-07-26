Industrias Penoles Aktie
WKN: 897910 / ISIN: MXP554091415
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Industrias Penoles stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Industrias Penoles lässt sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Industrias Penoles die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD gegenüber 16,40 MXN im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,97 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 40,40 Milliarden MXN erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,42 USD, gegenüber 66,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 12,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 165,21 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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