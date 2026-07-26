Ausblick: Industrias Penoles stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Industrias Penoles lässt sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Industrias Penoles die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD gegenüber 16,40 MXN im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,97 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 40,40 Milliarden MXN erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,42 USD, gegenüber 66,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 12,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 165,21 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at