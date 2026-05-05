Ausblick: Industrie De Nora verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industrie De Nora stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Industrie De Nora 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 189,4 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Industrie De Nora 200,4 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,304 EUR im Vergleich zu 0,410 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 796,3 Millionen EUR, gegenüber 875,0 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at