Ausblick: Industrie De Nora zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Industrie De Nora präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,268 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 168,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 EUR je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 208,9 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 215,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,331 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,410 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 866,6 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 875,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at