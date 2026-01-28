Ausblick: Indutrade A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indutrade A äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,09 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,01 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,32 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,34 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,27 SEK, gegenüber 7,55 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 32,33 Milliarden SEK im Vergleich zu 32,54 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at