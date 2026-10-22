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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Indutrade A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Indutrade A stellt am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,33 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Indutrade A 1,85 SEK je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Indutrade A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,87 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,85 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 13,06 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,57 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,03 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 35,29 Milliarden SEK, gegenüber 32,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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