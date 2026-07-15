Ausblick: Indutrade A präsentiert Quartalsergebnisse

Indutrade A präsentiert am 16.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Indutrade A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,03 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,75 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,31 Prozent auf 8,63 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,12 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,09 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,03 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 34,22 Milliarden SEK, gegenüber 32,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at