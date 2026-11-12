Infant Bacterial Therapeutics AB Aktie
WKN DE: A2AFQL / ISIN: SE0008015259
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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Infant Bacterial Therapeutics (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Infant Bacterial Therapeutics (B) wird am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -2,670 SEK gegenüber -0,750 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen SEK umgesetzt.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -6,720 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,840 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 0,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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