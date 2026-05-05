Infant Bacterial Therapeutics AB Aktie

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WKN DE: A2AFQL / ISIN: SE0008015259

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Infant Bacterial Therapeutics (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Infant Bacterial Therapeutics (B) wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Infant Bacterial Therapeutics (B) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,410 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,240 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -7,270 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -4,840 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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