Infant Bacterial Therapeutics AB Aktie
WKN DE: A2AFQL / ISIN: SE0008015259
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Infant Bacterial Therapeutics (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Infant Bacterial Therapeutics (B) wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Infant Bacterial Therapeutics (B) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,410 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,240 SEK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -7,270 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -4,840 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infant Bacterial Therapeutics AB (B)
|
07:01
|Ausblick: Infant Bacterial Therapeutics (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Infant Bacterial Therapeutics (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Infant Bacterial Therapeutics AB (B)
Aktien in diesem Artikel
|Infant Bacterial Therapeutics AB (B)
|4,91
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.