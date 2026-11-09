Ausblick: Infineon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende Infineon-Bilanz.

Infineon lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,627 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 19,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,71 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,94 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 EUR im Vergleich zu 0,770 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 16,35 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 14,66 Milliarden EUR.

Redaktion Finanzen.net