Infineon Aktie

Infineon ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanz steht ins Haus 09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Infineon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Infineon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende Infineon-Bilanz.

Infineon lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,627 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 19,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,71 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,94 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 EUR im Vergleich zu 0,770 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 16,35 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 14,66 Milliarden EUR.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 45,70 -0,54% Infineon AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben zum Wochenstart voraussichtlich nach. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen