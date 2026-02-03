Infineon Aktie

03.02.2026

Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse

Bei Infineon stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Infineon wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,332 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 84,44 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Infineon soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,62 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,64 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,770 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,69 Milliarden EUR, gegenüber 14,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

