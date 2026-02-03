Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Zahlen im Fokus
|
03.02.2026 23:18:00
Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse
Infineon wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,332 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 84,44 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Infineon soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,62 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,64 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,770 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,69 Milliarden EUR, gegenüber 14,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
11:34
|Analyse: Buy-Bewertung für Infineon-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
04.02.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|Infineon-Aktie tiefer: KI treibt Ausbaupläne: Infineon investiert 2,7 Milliarden Euro (finanzen.at)
|
04.02.26
|Analyse: Kaufen-Bewertung für Infineon-Aktie von DZ BANK (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Investitionen und Umsatzziel bringen Druck auf Infineon (dpa-AFX)