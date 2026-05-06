Infineon Technologies Aktie

Infineon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Infineon Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Infineon Technologies öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,442 USD aus. Im letzten Jahr hatte Infineon Technologies einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Infineon Technologies nach den Prognosen von 14 Analysten 4,46 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,78 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,94 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,850 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,54 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten