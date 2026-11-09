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WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Infineon Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Infineon Technologies stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,708 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Infineon Technologies noch 0,210 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,33 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 15,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Infineon Technologies einen Umsatz von 4,61 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,00 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,55 Milliarden USD, gegenüber 16,19 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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