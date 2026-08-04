Ausblick: Infineon Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Infineon Technologies wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,519 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Infineon Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,49 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber 0,850 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 18,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,19 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at